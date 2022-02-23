Вучич поставил на место взбесившегося из-за России украинского посла

Вучич поставил на место взбесившегося из-за России украинского посла
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Сербский президент Александр Вучич ответил украинскому послу в Белграде Александру Александровичу на предложение осудить Москву за признание независимости Донбасса. Его слова приводит CGTN.

Вучич напомнил, что Сербия в политическом плане придерживается нейтралитета, поэтому занимать какую-либо сторону в российско-украинском конфликте не собирается. 

"Я не думаю, что мы должны быть лакеем ни у одной из сторон", – отметил он.

Президент подчеркнул, что его страна идет по европейскому пути развития, стараясь при этом поддерживать дружбу с Россией и Китаем – прекращать это из-за претензий украинской стороны он не собирается. 

Как отметил Вучич, если украинский посол делает такие предложения, то он, в свою очередь, может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросить того публично и решительно осудить агрессию США и Великобритании в отношении Сербии.

В прошлом году президенту Сербии удалось заключить с Россией выгодный контракт на поставки газа. В Европе сделку между Белградом и Москвой назвали невероятной.

Источник: CGTN ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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