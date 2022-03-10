Москва поддержит местных производителей напитков

Компании получают налоговые льготы и субсидии

Столичные производители напитков получают поддержку города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас в Москве работает 16 предприятий по производству напитков. Они планомерно наращивают выпуск и поставки своей продукции.

"В 2021 году предприятия увеличили отгрузку товаров собственного производства на 36,7% – до 66,1 млрд рублей",

– рассказал Ефимов. По его данным, сейчас в этой сфере в столице занято около 5,5 тысяч человек. Их зарплата в среднем составляет 116 тыс. рублей в месяц.

Город заинтересован в самообеспечении напитками, поэтому поддерживает местных производителей. В комплекс мер входят субсидии и займы по сниженной ставке. Специализированный статус снижает для промпроизводств ставку земельного налога и арендную плату за землю на 80%, налога на имущества – на 50%.

Ранее на фоне западных санкций компания Coca-Cola, выпускающая напитки Coca-Cola, Sprite, Fanta, объявила о приостановке деятельности в России. Компания PepsiCo также решила приостановить продажу своих напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda.