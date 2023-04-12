Московские компании создают инновационные технологии для космической отрасли — Собянин

Исключительно за счет отечественных компонентов

Столичные компании активно занимаются импортозамещением, создавая инновационные технологии для покорения космоса – за счет отечественных компонентов, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

"К примеру, около 20 предприятий ОЭЗ “Технополис Москва” производят продукцию для космической отрасли. Локализация производств в особой экономической зоне столицы дает компаниям доступ к удобной инфраструктуре и логистике, а статус резидента ОЭЗ – особую поддержку", – указал глава города.

К такой поддержке относится освобождение на десять лет от земельного, транспортного и имущественного налогов, льготы по аренде земли, режим свободной таможенной зоны.

В столице всего работает около сорока предприятий ракетной и космической промышленности. В технопарках проводят научные исследования, разрабатывая программы поддержки в патентовании и тестировании инновационных технологий – что, в свою очередь, позволяет отрасли создавать уникальные решения для использования в космосе.

Так, "Электронинвест" занимается выпуском радиационно стойких источников вторичного питания, применяемых абсолютно во всей линейке российских аппаратов, запущенных на орбиту после 2016 года. А "Лазма" определяет изменения с помощью специальных технологий в микроциркуляторно-тканевых системах человека при полете на МКС.