На Дальнем Востоке загорелось грузовое судно

Пожар ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на грузовом судне у причала у причала судоремонтного завода во Владивостоке, сообщает главк МЧС по Приморью.

Погибшие и пострадавшие отсутствуют, передает МИР24. Согласно приведенным данным, возгорание произошло на борту сухогруза "Ерофей Хабаров" при проведении корпусных работ.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности.