На Дальнем Востоке загорелось грузовое судно

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Спасатели ликвидировали пожар на грузовом судне у причала у причала судоремонтного завода во Владивостоке, сообщает главк МЧС по Приморью.
Погибшие и пострадавшие отсутствуют, передает МИР24. Согласно приведенным данным, возгорание произошло на борту сухогруза "Ерофей Хабаров" при проведении корпусных работ.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
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