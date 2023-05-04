Назван самый опасный для здоровья шашлык

Назван самый опасный для здоровья шашлык
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
продолжениеОрганизму во вред: россиянам назвали признаки "неадекватной диеты"
Лучше отказаться от такого лакомства

Наибольшую опасность для здоровья из всех шашлыков представляет пережаренный вариант из мяса свинины, указал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Причина кроется в огромном количеств тугоплавких жиров, сильно повышающих уровень холестерина.

На таком шашлыке наглядно видны черные компоненты – это разрушенный белок, негативно влияющий на желудок при попадании вовнутрь.

"Есть риски ухудшения каких-либо воспалительных заболеваний, если они имеются, например, гастрита. В пережаренном шашлыке также содержится большое количество канцерогенов, которые негативно влияют на клеточный метаболизм", – указал медик.

Арзамасцев рекомендует жарить шашлыки из более щадящих и диетических видов мяса – индейки, курицы или рыбы, у которых значительно реже образуются видимые признаки пережарки.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Беспилотники ВСУ атаковали Кремль

Оба дрона были сбиты

"Военные меры": Москва жестко ответила подбирающейся к рубежам РФ НАТО

При приближении натовских гнезд к северным границам реакция будет сокрушительной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей