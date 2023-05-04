Назван самый опасный для здоровья шашлык

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Наибольшую опасность для здоровья из всех шашлыков представляет пережаренный вариант из мяса свинины, указал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Причина кроется в огромном количеств тугоплавких жиров, сильно повышающих уровень холестерина.
На таком шашлыке наглядно видны черные компоненты – это разрушенный белок, негативно влияющий на желудок при попадании вовнутрь.
"Есть риски ухудшения каких-либо воспалительных заболеваний, если они имеются, например, гастрита. В пережаренном шашлыке также содержится большое количество канцерогенов, которые негативно влияют на клеточный метаболизм", – указал медик.
Арзамасцев рекомендует жарить шашлыки из более щадящих и диетических видов мяса – индейки, курицы или рыбы, у которых значительно реже образуются видимые признаки пережарки.
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