Организму во вред: россиянам назвали признаки "неадекватной диеты"

Тот случай, когда лучше отказаться от похудения

Самая неадекватная диета – исключение из рациона жиров и углеводов. В таком случае в похудении нет никакого смысла – организму наносится вред, предупреждает диетолог Ванесса Риссетто.

Специалист указывает, что перед диетой каждый здравомыслящий человек обязан узнать о безопасности той или иной группы продуктов для своего организма – и только затем принимать решение о ее исключении из рациона.

Белки и жиры, отмечает эксперт, "подпитывают тело", обеспечивая его энергией и поддерживая функции клеток, а также усваивая витамины. В среднем жиры должны составлять до 35% от общей потребности в калориях.

Любая диета, в которой срезается необходимая ежедневная норма в 1300 калорий, вредит организму.