Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья бесплатно получат протезы

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В следующем году в Подмосковье бесплатные протезы получат
почти 3,5 тысяч льготников, сообщили в министерстве социального развития
региона.
По данным министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, на данный момент уже более 2,5 тысячам жителей региона предоставили бесплатную протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты.
Отмечается, что доступ к бесплатным слуховым аппаратам и протезно-ортопедической помощи в Подмосковье предоставляется людям, которые не имеют группы инвалидности.
Эти услуги оказываются по льготе, и для ее получения нужно лишь медицинское подтверждение необходимости протезирования, подчеркнули в пресс-службе министерства социального развития.
Там также напомнили, что процедура оформления льготы в Подмосковье полностью доступна онлайн.
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