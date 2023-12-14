Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья бесплатно получат протезы

Около 3,5 тысяч жителей Подмосковья бесплатно получат протезы
Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
Такие услуги в регионе оказывают по льготе

В следующем году в Подмосковье бесплатные протезы получат почти 3,5 тысяч льготников, сообщили в министерстве социального развития региона.

По данным министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой, на данный момент уже более 2,5 тысячам жителей региона предоставили бесплатную протезно-ортопедическую помощь и слуховые аппараты.

Отмечается, что доступ к бесплатным слуховым аппаратам и протезно-ортопедической помощи в Подмосковье предоставляется людям, которые не имеют группы инвалидности.

Эти услуги оказываются по льготе, и для ее получения нужно лишь медицинское подтверждение необходимости протезирования, подчеркнули в пресс-службе министерства социального развития.

Там также напомнили, что процедура оформления льготы в Подмосковье полностью доступна онлайн.

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