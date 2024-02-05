Россиян предупредили о штрафах за велосипеды и санки в подъезде

Россиян предупредили о штрафах за велосипеды и санки в подъезде
Фото:freepik.com
Эксперт рассказал, сколько придется заплатить

Велосипеды, санки и другие личные вещи придется убрать из подъездов, заявил заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов. Он напомнил, что это нарушает правило пожарной безопасности и за нарушение придется заплатить штраф. По словам специалиста, в случае чрезвычайной ситуации, когда может потребоваться эвакуация, вещи помешают людям оперативно покинуть помещение.

"Они будут являться преградой, и вы и ваши соседи не сможете вовремя покинуть помещение",  —  предупредил эксперт об опасности. 

Тех, кто предпочел ослушаться предупреждения, накажут рублем, рассказал Костянов. Он заявил, что сумма штрафа варьируется от 5 000 до 15 000 рублей. Если же оставленные вами в подъезде вещи привели к возгоранию, то и заплатить придется гораздо больше  —  40 000-50 000 рублей. 

Владельцам колясок, велосипедов и другого "транспорта" рекомендуют размещать эти вещи у себя в квартире, например, на балконе. Можно пойти и другим путем  —  получить от всех собственников разрешение на хранение вещей в подъезде. 

Чтобы не нарваться на штраф от пожарной службы, нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, в обязательном порядке необходимо оставить проход шириной не менее 1,2 метра. Во-вторых, вещи, которые вы храните в подъезде, не должны быть легковоспламеняемыми, а также привлекательными для  грызунов и насекомых. 

Ранее стало известно, что неправильная установка навигатора или телефона на лобовом стекле может стать причиной штрафа. 

Источник: Москва24 ✓ Надежный источник
По теме

Меладзе нашел неожиданную поддержку в России

Известная личность отказалась критиковать певца

Проклинаемый коллегами иноагент Белый* зарабатывает на кусок хлеба в Грузии

Как выживает актер-предатель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей