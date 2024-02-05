Россиян предупредили о штрафах за велосипеды и санки в подъезде

Эксперт рассказал, сколько придется заплатить

Велосипеды, санки и другие личные вещи придется убрать из подъездов, заявил заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов. Он напомнил, что это нарушает правило пожарной безопасности и за нарушение придется заплатить штраф. По словам специалиста, в случае чрезвычайной ситуации, когда может потребоваться эвакуация, вещи помешают людям оперативно покинуть помещение.



"Они будут являться преградой, и вы и ваши соседи не сможете вовремя покинуть помещение", — предупредил эксперт об опасности.

Тех, кто предпочел ослушаться предупреждения, накажут рублем, рассказал Костянов. Он заявил, что сумма штрафа варьируется от 5 000 до 15 000 рублей. Если же оставленные вами в подъезде вещи привели к возгоранию, то и заплатить придется гораздо больше — 40 000-50 000 рублей.

Владельцам колясок, велосипедов и другого "транспорта" рекомендуют размещать эти вещи у себя в квартире, например, на балконе. Можно пойти и другим путем — получить от всех собственников разрешение на хранение вещей в подъезде.

Чтобы не нарваться на штраф от пожарной службы, нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, в обязательном порядке необходимо оставить проход шириной не менее 1,2 метра. Во-вторых, вещи, которые вы храните в подъезде, не должны быть легковоспламеняемыми, а также привлекательными для грызунов и насекомых.

Ранее стало известно, что неправильная установка навигатора или телефона на лобовом стекле может стать причиной штрафа.