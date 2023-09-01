В МВД разъяснили нюансы запрета установки гаджетов на стекла

Появление новых штрафов вызвало резонанс

С сегодняшнего дня, 1 сентября, в нашей стране обновили перечень условий, при которых нельзя использовать автотранспорт.

Так, особое внимание у публики вызвал нюанс, связанный с размещением гаджетов на лобовом стекле. Неправильная установка навигатора или мобильного телефона может привести к штрафу, передает телеканал "360".

Как подчеркивает информационный ресурс "МИР24", речь идет только о тех случаях, когда посторонний предмет размещен на стороне водителя и мешает нормальному обзору окружающей местности. Штрафы будут налагаться только в таком случае.

Очевидно, что закрывающий обзор гаджет может привести к тому, что водитель потеряет бдительность и станет виновником дорожно-транспортного происшествия.

Источник: Портал правовой информации ✓ Надежный источник

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