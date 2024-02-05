Москвичка выселилась в подъезд из-за беженца с Украины

Женщина с тремя детьми осталась без крыши над головой

Странная ситуация произошла в российской столице. Местная жительница пожаловалась, что вынуждена ночевать в подъезде из-за беженца с Украины.



Женщина рассказала, что сдала свою квартиру на Тагильской улице "гостю" с Незалежной. Пойти на такой шаг москвичку уговорил знакомый риелтор. Она утверждает, что пошла на выгодную сделку: за пять месяцев сдачи жилья в аренду получила 1,25 миллиона рублей. Однако в итоге осталась без крыши над головой. Об этом пишет телеканал "360".



Сдав квартиру, женщина с тремя детьми переехала в съемное жилище в Подмосковье. Когда ее попросили покинуть квартиру, она решила вернуться к себе домой, однако беженец сменил замки и отказался выезжать, так как, по его словам, срок аренды не истек. Женщина вынуждена ночевать в подъезде, а также пользуется помощью соцслужб.



Также в прессе появилась информация, что мужчина отказался съезжать из-за того, что указал данную квартиру в качестве адреса для домашнего ареста. Как отмечает "Радио 1", женщина якобы сама познакомилась с беженцем на суде, где его отправили под домашний арест по уголовному делу. Теперь в запутанной истории будут разбираться представители органов правопорядка.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как быстро можно избавиться от неприятного запаха в квартире.

