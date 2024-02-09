Маск ответил Путину на слова о долларе как главном экономическом оружии США

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Миллиардер Илон Маск отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего доллар американским инструментом мирового влияния и давления на конкурентов.
Так, предприниматель выразил согласие с Путиным, указав, что в свое время Вашингтон слишком перестарался, превратив национальную валюту в главное экономическое оружие.
"Это был глупый шаг", – высказался Маск на своей странице в социальных сетях.
Таким образом, указывают медиа, американский бизнесмен отреагировал на слова президента России, прозвучавшие в ходе интервью Такеру Карлсону. В беседе с бывшим ведущим Fox News Путин указал, что Штаты допустили огромный стратегический просчет, используя доллар для утверждения собственного лидерства в мировой экономике.
Кстати, ранее владелец SpaceX призвал американских правоохранителей арестовать всех представителей политических элит в Белом доме, выступивших за уголовное преследование Карлсона, который прилетел в Москву для интервью с Путиным.
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