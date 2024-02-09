Маск ответил Путину на слова о долларе как главном экономическом оружии США

Миллиардер согласился с президентом России

Миллиардер Илон Маск отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего доллар американским инструментом мирового влияния и давления на конкурентов.

Так, предприниматель выразил согласие с Путиным, указав, что в свое время Вашингтон слишком перестарался, превратив национальную валюту в главное экономическое оружие.

"Это был глупый шаг", – высказался Маск на своей странице в социальных сетях.

Таким образом, указывают медиа, американский бизнесмен отреагировал на слова президента России, прозвучавшие в ходе интервью Такеру Карлсону. В беседе с бывшим ведущим Fox News Путин указал, что Штаты допустили огромный стратегический просчет, используя доллар для утверждения собственного лидерства в мировой экономике.

Кстати, ранее владелец SpaceX призвал американских правоохранителей арестовать всех представителей политических элит в Белом доме, выступивших за уголовное преследование Карлсона, который прилетел в Москву для интервью с Путиным.