Западные СМИ оценили интервью Путина с Такером Карлсоном

Они выдали свои версии беседы главы России с американцем

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с российским президентом Владимиром Путиным. В первую очередь оно было ориентировано на западную публику, которая, по словам телеведущего, подвергается пропаганде США. Западные СМИ уже оценили беседу и сделали из нее собственные выводы.

Издание The New York Times заявило, Путин "изложил свои избитые и ложные оправдания вторжения на Украину", обвинив во всем американцев. Однако вместо пламенной риторики, российский лидер, по словам журналистов, протянул оливковую ветвь и призвал Запад к переговорам. Тем не менее, они подчеркнули, что существует маленькая вероятность, что его послание дойдет до американской аудитории.

Associated Press пишет, что Путин призвал США подтолкнуть Украину к мирному урегулированию. В статье указано, что президент указывал, что Вашингтон должен признать интересы Москвы. Также журналисты уделили значительное внимание блоку интервью о потенциальном обмене американского журналиста Гершковича на российского заключенного в США.

The Wall Street Journal обратило внимание на слова Путина о готовности венуться к обсуждению Стамбульских договоренностей, но на Западе должны "подумать, как сделать это достойно". Также журналисты отметили, что интервью вышло ровно тогда, когда когда Сенат США обсуждал дополнительную помощь Украине.

"Интервью дало Путину шанс повысить свой авторитет внутри страны и продемонстрировать, что он все еще может быть услышан на Западе всего за месяц с небольшим до президентских выборов, которые, как многие ожидают, дадут ему еще шесть лет у власти", – указано в статье.

Журнал Rolling Stone заявил, что глава России "взял верх" над Карлсоном во время интервью, постоянно контролируя ход беседы и подшучивая над журналистом, указывает телеканал "360".

Также Владимир Путин резко ответил на вопрос американца, когда он поинтересовался, почему бывший премьер Британии Джонсон отговорил Зеленского от переговоров. Президент указал, что "хрен его знает", передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".