Барановская заявила, что Аршавин обязан ей своим успехом и богатством

До нее футболист был не так обеспечен, считает журналистка

Юлия Барановская поучаствовала на подкасте "Пожалуйста, не рассказывай!": ведущий Владимир Маркони обратил внимание, что у коллеги сапоги от Dior. В ответ журналистка призналась, что носит их еще со времен брака с футболистом Андреем Аршавиным (хотя развод состоялся в 2012 году).

Барановская иронизирует, что знаменитый спортсмен стал популярнее и обрел богатство благодаря ей. Человек он был небедным, когда жил с ней – "неплохо зарабатывал".

"Но только когда меня встретил, до этого как-то нет", – уточнила Барановская.

На подкасте присутствовал друг и коллега Барановской по передаче "Мужское/Женское" Александр Гордон. Его успехи Юлия тоже в шутку решила приписать себе, заявив, что того никто не знал, пока в его жизни не появилась она.

"Вёл там себе программу с учёными, по ночам!" – смеется Барановская.

В том же подкасте ведущая признавалась, что в начале ее работы Гордон относился к ней с неким пренебрежением. Отношения стали дружескими не сразу: ей пришлось пройти суровую "школу Гордона", после которой Юля перестала испытывать страх. Тот даже как-то назвал ее "разведенкой с прицепом" – хотя и сам, отмечает журналистка, пережил в своей жизни далеко не единственный развод.