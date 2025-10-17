"Очень слаба": что известно о состоянии Барановской после экстренной операции

Знаменитость увезли прямо со съемок из-за послеродовых проблем

Юлия Барановская попала в больницу прямо со съемок в Салехарде. Источники рассказали, что знаменитости было очень плохо, ее пришлось везти на экстренную операцию. Ее директор Петро Шекшеев подтвердил информацию о случившемся и рассказал о состоянии ведущей.

Представитель Барановской не стал отвергать сведения, что у нее обострились давние проблемы после родов. Ранее сообщалось, что знаменитость сделала себе абдоминопластику живота по медицинским показаниям, поскольку после рождения третьего ребенка у нее разошлись мышцы пресса. Однако после процедуры у нее случилось осложнение.

"Ей была сделана полостная операция, затем повторная операция и перевели из реанимации в обычную палату... Чувствует себя сейчас лучше. Ну, по-прежнему она очень слаба после операции, но уже лучше", – поделился Шекшеев.

По его словам, сейчас рядом с Юлией находятся ее близкие и члены съемочной группы. Врачи дают хорошие прогнозы на выздоровление, указывая, что основная опасность миновала. В ближайшее время ведущая сможет вернуться к работе, но это может потребоваться несколько недель.

