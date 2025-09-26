"Некрасивый поступок": что говорят о новом иске Аршавина к Барановской

Спортсмен не так давно обзавелся еще одним ребенком

Футболист Андрей Аршавин снова обратился в суд, пытаясь изменить размер алиментов на своих детей. Иск пришел на имя ведущей Юлии Барановской, а также его бывшей супруги Алисы Казьминой. Основанием для этого он указывает рождение еще одного ребенка, из-за чего остальные суммы нужно пересмотреть.

Пока Барановская не отреагировала на иск от бывшего возлюбленного, зато Казьмина молчать не стала – она считает, что у спортсмена достаточно денег, чтобы покрыть нужды всех своих отпрысков, однако он вместо этого решает обделить своих детей.

"Он живет с Анной и заставил ее подать иск, чтобы деньги оставались в семье, а нам с Юлей платить меньше. Некрасивый поступок... Он так и будет десятерых детей рожать, а ответственности никакой!" – сказала Алиса.

По ее словам, у Аршавина невероятно большая зарплата по российским меркам, а также солидные накопления, которые он записал на мать. С августа футболист начал выплачивать алименты на рожденную в прошлом году дочь Еву. Также, по слухам, у него есть шестой ребенок, но его мать отказалась указывать Андрея отцом.

Адвокат Сергей Жорин утверждает, что одного факта рождения ребенка недостаточно для того, чтобы суд пересмотрел размер алиментов на других детей. Для этого должно быть соблюдено два условия: спортсмен должен доказать ухудшение материального положения и предоставить алиментное соглашение на других наследников. Скрыть свой реальный доход у Аршавина не выйдет, поскольку инстанции будут следить за движением денежных средств на его счетах.