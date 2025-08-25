Боевые столкновения идут четвертый год

Офицер украинской армии Александр Матяш в интервью местным СМИ заявил, что длительность и ресурсоемкость нынешнего конфликта стали главной неожиданностью как для Киева, так и для Москвы. По его словам, сегодня, после уже более трех лет битвы, очевидно: никто не рассчитывал на столь затяжное противостояние, а особенно на то, что оно потребует колоссальных ресурсов с обеих сторон.

Он считает, что Россия изначально готовилась к иному формату действий и не ожидала столь изнурительной войны. Однако, по его мнению, Москва смогла перестроиться и использовать свои преимущества, что позволяет ей удерживать инициативу и достигать успехов.

Матяш пояснил, что в такой ситуации стороны сталкиваются с пропастью между своими целями и возможностями. Он сравнил это с человеком, который работает на нескольких работах, но едва сводит концы с концами. Украинский офицер убежден, что ни одна из сторон в реальности не была готова к битве на долгие годы.

Однако, стоит помнить, ключевая разница в масштабах очевидна. Россия имеет экономический и демографический потенциал в разы больше Украины: ВВП РФ превышает украинский в 12 раз, а дефицит бюджета составляет всего 2,5% ВВП против более чем 20% у Киева.

Кроме того, ежедневные потери ВСУ в людях и технике несоизмеримы с российскими, несмотря на попытки киевского режима "смягчить" данные. Россия же сумела адаптироваться к современному типу боевых действий и продолжает уверенное движение вперед.

К слову, ранее в Турции обозначили главное требование для завершения СВО.