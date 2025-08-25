Офицер ВСУ Матяш заявил, что Москва и Киев не рассчитывали на затяжной конфликт

Офицер ВСУ раскрыл главную неожиданность трехлетней СВО
Фото: соцсети
продолжениеПрезидент Польши залепил звонкую пощечину украинцам
Боевые столкновения идут четвертый год

Офицер украинской армии Александр Матяш в интервью местным СМИ заявил, что длительность и ресурсоемкость нынешнего конфликта стали главной неожиданностью как для Киева, так и для Москвы. По его словам, сегодня, после уже более трех лет битвы, очевидно: никто не рассчитывал на столь затяжное противостояние, а особенно на то, что оно потребует колоссальных ресурсов с обеих сторон.

Он считает, что Россия изначально готовилась к иному формату действий и не ожидала столь изнурительной войны. Однако, по его мнению, Москва смогла перестроиться и использовать свои преимущества, что позволяет ей удерживать инициативу и достигать успехов.

Матяш пояснил, что в такой ситуации стороны сталкиваются с пропастью между своими целями и возможностями. Он сравнил это с человеком, который работает на нескольких работах, но едва сводит концы с концами. Украинский офицер убежден, что ни одна из сторон в реальности не была готова к битве на долгие годы.

Однако, стоит помнить, ключевая разница в масштабах очевидна. Россия имеет экономический и демографический потенциал в разы больше Украины: ВВП РФ превышает украинский в 12 раз, а дефицит бюджета составляет всего 2,5% ВВП против более чем 20% у Киева.

Кроме того, ежедневные потери ВСУ в людях и технике несоизмеримы с российскими, несмотря на попытки киевского режима "смягчить" данные. Россия же сумела адаптироваться к современному типу боевых действий и продолжает уверенное движение вперед.

К слову, ранее в Турции обозначили главное требование для завершения СВО.

Источник: Репортер ✓ Надежный источник
По теме

Бомбить будет Америка: "влажная мечта" ЕС о войне с Россией – раскрыт сценарий

Европейцы делают все, чтобы реализовать свою задумку

Отвернувшийся от России Алиев заявил о подготовке к войне

Баку накаляет ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей