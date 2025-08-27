В Польше потребовали Украину извиниться после оскорблений в адрес Навроцкого

В Киеве оплевали президента Польши — Варшава в бешенстве
Кароль Навроцкий. Кадр: YouTube
Украинцы в очередной раз перешли черту

Польские политики потребовали извинений от Киева после скандала в эфире, где незалежный провокатор Виталий Мазуренко оскорбил президента страны Кароля Навроцкого. В прямом эфире он сравнил высокопоставленного поляка с криминальным авторитетом, используя тюремный жаргон.

Ведущая программы попросила его извиниться, указав, что подобные выражения недопустимы, однако вместо этого журналист выдал новый поток грязи и обвинил саму женщину в "антиукраинской пропаганде". После этого его отключили от эфира.

Ситуация вызвала резонанс на польских землях. Часть местных политиков резко раскритиковала поведение украинского активиста и обратилась к Киеву с требованием принести официальные извинения.

Экс-замруководителя польского внешнеполитического министерства Павел Яблоньский заявил, что украинец-провокатор обязан поблагодарить Варшаву за предоставленное незалежным убежище, а лучше ему и вовсе отправиться самому защищать свою страну на фронт, вместо того чтобы оскорблять главу государства, давшего его согражданам приют.

Напомним, ранее польский лидер залепил жесткую пощечину украинским беженцам.

Источник: Polsat News ✓ Надежный источник
