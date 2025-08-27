Незалежные оказались в ловушке

Бойцы ВСУ отказались в тяжелейших условиях на позициях под Сумами. Как сообщили в российских силовых структурах, в районе села Садки более половины вояк 80-й отдельной бригады десантников-штурмовиков оказались серьезно больны.

На позиции из-за особенностей местности невозможно доставить достаточное количество еды и медикаментов, что заметно осложняет и без того тяжелое положение незалежных вояк. Резкое ухудшение погодных условий стало для них неожиданным и застало врасплох, что только усугубило кризис.

По словам источника, эвакуация заболевших военных практически невозможна, а снабжение лекарствами сильно затруднено. На фоне этого положение подразделений ВСУ становится критическим, а моральный дух вояк падает.

В целом украинским военным приходится крайне тяжело. Они несут огромные потери на разных направлениях. Несмотря на это, киевский режим продолжает отправлять солдат на фронт, фактически жертвуя ими ради непродолжительного удержания позиций.

Такая тактика лишь ускоряет истощение украинской армии. В условиях недостатка снабжения и постоянных потерь каждое новое подразделение, отправленное на передовую, рискует повторить судьбу тех, кто уже оказался в ловушке под Сумами.

К слову, ранее в ВСУ сделали мрачный прогноз по СВО.