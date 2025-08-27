Более 50% боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили российские силовики

Тяжелая болезнь подкосила ВСУ под Сумами — что произошло на линии соприкосновения
Картинка: сгенерировано ИИ
продолжениеСрочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик
Незалежные оказались в ловушке

Бойцы ВСУ отказались в тяжелейших условиях на позициях под Сумами. Как сообщили в российских силовых структурах, в районе села Садки более половины вояк 80-й отдельной бригады десантников-штурмовиков оказались серьезно больны.

На позиции из-за особенностей местности невозможно доставить достаточное количество еды и медикаментов, что заметно осложняет и без того тяжелое положение незалежных вояк. Резкое ухудшение погодных условий стало для них неожиданным и застало врасплох, что только усугубило кризис.

По словам источника, эвакуация заболевших военных практически невозможна, а снабжение лекарствами сильно затруднено. На фоне этого положение подразделений ВСУ становится критическим, а моральный дух вояк падает.

В целом украинским военным приходится крайне тяжело. Они несут огромные потери на разных направлениях. Несмотря на это, киевский режим продолжает отправлять солдат на фронт, фактически жертвуя ими ради непродолжительного удержания позиций.

Такая тактика лишь ускоряет истощение украинской армии. В условиях недостатка снабжения и постоянных потерь каждое новое подразделение, отправленное на передовую, рискует повторить судьбу тех, кто уже оказался в ловушке под Сумами.

К слову, ранее в ВСУ сделали мрачный прогноз по СВО.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Украину принесут в жертву: раскрыта стратегия США

Западным странам нет дела до Незалежной

Офицер ВСУ раскрыл главную неожиданность трехлетней СВО

Боевые столкновения идут четвертый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей