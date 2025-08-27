Штурмовые ВС РФ закрепились в Новогеоргиевке Днепропетровской области — СМИ

Срочные новости с фронта: решающий шаг Белоусова все изменил в 22:00 — в Раде подняли крик
Фото: соцсети
Появилась информация о важном прорыве

Обстановка в Днепропетровской области, которую в Киеве еще недавно называли "неприкосновенной" и хвалились "железобетонной обороной", резко обострилась. Сразу два населенных пункта – Новогеоргиевка и Запорожское – стали предметом жарких споров на украинских землях.

Военкоры сообщали, что наши бойцы закрепились в этих зонах, однако в Генштабе Незалежной поспешили опровергнуть подобные данные, заявив о полном контроле над Запорожским и тяжелых боях у Новогеоргиевки. В официальных сводках всушников звучало, что наступление остановлено, а российские силы якобы несут потери.

Однако ровно в 22:00 26 августа, после нового хода руководителя главного оборонного ведомства нашей страны  Андрея Белоусова, ситуация заметно изменилась. Ветеран ЧВК "Вагнер" разместил в общем доступе карту с пометками по "неприкосновенному" региону. По его данным, к этому времени штурмовые подразделения закрепились в Новогеоргиевке, а Запорожское превратилось в серую зону, где бои продолжаются.

Такой результат, подчеркнули российские аналитики, стал следствием новой тактики, которую внедрил глава МО – она уже приносила успехи и на других направлениях.

Тем временем в Верховной раде разгорелся скандал. Парламентарий Марьяна Безуглая резко раскритиковала собственные силовые структуры, заявив, что "Генштаб – лжецы". Она открыто усомнилась в правдивости официальных сводок и предложила украинцам самим решить, кому доверять – аналитикам из Deep State (так называемое "глубинное государство") или военному командованию.

Реакция оказалась показательна: в опросе большинство голосующих выбрали "глубинное государство". Новая реальность на фронте показывает, что "неприкосновенные" рубежи стремительно теряют свой "непреступный" статус.

Скриншот: Telegram/"Военкоры Русской Весны"

К слову, ранее в ВСУ сделали мрачный прогноз по СВО.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
