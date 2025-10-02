Путин емко ответил на хамство Трампа о "бумажном тигре"

Российский лидер одной фразой поставил американского коллегу в тупик

Глава российского государства Владимир Путин публично поставил американского президента в неловкое положение, ответив на его очередной выпад всего одной, но очень емкой фразой.

Дональд Трамп ранее написал в своей соцсети Truth Social, что Москва якобы ведет "бессмысленную борьбу" на украинских землях и назвал нашу страну "бумажным тигром". Позже он добавил, что не планирует больше использовать это выражение, но слова уже разлетелись по миру.

Глава нашей страны отреагировал на этот выпад. Он задал вопрос, который прозвучал как мощный удар по самолюбию всего западного блока.

Президент заметил, что если Россия, сражаясь на украинских землях против всей западной военной коалиции и при этом уверенно продвигаясь, считается "бумажным тигром", то возникает логичный вопрос – кем тогда является сама НАТО.

Глава страны аккуратно дал понять, что Россию абсолютно не задевают беспочвенные унизительные высказывания, и показал, что на фоне реального положения дел слова Трампа похожи на пустой звон.

