Немцы продолжают накалять ситуацию

Американский экономист Джеффри Сакс жестко прошелся по странным заявлениям Берлина о том, что с Россией якобы невозможно вести диалог. Он подчеркнул, что такие речи звучат абсурдно и весьма забавно, учитывая, что именно вашингтонская администрация и ее союзники, в том числе ФРГ, не раз нарушали договоренности с Москвой.

Эксперт напомнил, что американцы вышли из договора по ПРО и ДРСМД, а немцы вместе с остальными участниками западной военной коалиции отказались от обещаний не расширять альянс.

Он подчеркнул, что именно Берлин, Париж и Вашингтон сорвали выполнение Минских соглашений, превратив их в инструмент для наращивания сил Украины. На этом фоне обвинения в том, что Россия "не хочет дипломатии", он назвал нелепыми.

Аналитик подчеркнул, что западные лидеры ведут себя безответственно: раздают громкие обещания, накачивают всушников оружием и одновременно толкают Европу к большой войне. При этом, напомнил он, простые люди ждут мира, но власти продолжают лгать и предавать собственные народы.

