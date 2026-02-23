Буланова рассказала, как "выкручивается", если забыла текст песни

У знаменитости есть свои приемы

Даже опытные артисты не застрахованы от неловких моментов на сцене. Татьяна Буланова призналась, что во время концертов иногда неожиданно забывает слова песен, которые исполняет уже много лет.

Любимица публики отметила, что порой может "выпасть" целый куплет. В такие секунды звезде приходится идти на хитрость – она направляет микрофон в зал, позволяя зрителям продолжить песню вместо нее, и таким образом спасает ситуацию. Артистка добавила, что это известный сценический прием, к которому прибегают многие исполнители.

Любимица публики также решила разобраться, почему у нее возникают подобные провалы в памяти. В итоге выяснилось, что причиной оказался дефицит витамина В12, который действительно может влиять на концентрацию и запоминание. Сейчас, по словам звезды, проблему удалось решить.