Буланова вспомнила, как ей пришлось танцевать на морозе

Звезда активно двигалась, чтобы не заболеть

Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова призналась, что нынешняя зима вызвала у нее противоречивые чувства. С одной стороны, артистка искренне радовалась настоящему снегу и морозам, по которым успела соскучиться. А с другой стороны, знаменитость уже скучает по весне.

Звезда рассказала, что гастрольный график забрасывает ее в самые разные регионы страны, и даже на юге она столкнулась с неожиданно суровой зимой.

Более того, сложные погодные условия нередко превращаются в серьезное испытание: на холоде легко замерзнуть и заболеть, поэтому во время выступлений ей порой приходилось двигаться без остановки, танцуя, чтобы не дать себе промерзнуть.

Любимица публики подчеркнула, что, несмотря на любовь к зиме и русскому морозу, она уже ловит себя на желании поскорее увидеть весну, ведь долгий снег и серость иногда навевают тоску и меланхолию.