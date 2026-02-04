Буланова вспомнила, как ей пришлось танцевать на морозе

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Популярная российская исполнительница Татьяна Буланова призналась, что нынешняя зима вызвала у нее противоречивые чувства. С одной стороны, артистка искренне радовалась настоящему снегу и морозам, по которым успела соскучиться. А с другой стороны, знаменитость уже скучает по весне.
Звезда рассказала, что гастрольный график забрасывает ее в самые разные регионы страны, и даже на юге она столкнулась с неожиданно суровой зимой.
Более того, сложные погодные условия нередко превращаются в серьезное испытание: на холоде легко замерзнуть и заболеть, поэтому во время выступлений ей порой приходилось двигаться без остановки, танцуя, чтобы не дать себе промерзнуть.
Любимица публики подчеркнула, что, несмотря на любовь к зиме и русскому морозу, она уже ловит себя на желании поскорее увидеть весну, ведь долгий снег и серость иногда навевают тоску и меланхолию.
Действующий режим уже не способен справиться с масштабным коллапсом
Рютте не стал скрывать реальное положение дел