Всплыла любопытная информация, проливающая свет на неожиданные подробности о происходящем в недрах британской разведки. Как выяснилось, новая руководительница Mi-6 Блейз Метревели имеет прямые связи с советским прошлым. Важной информацией поделился ветеран ГРУ Владимир Винокуров.
Он отметил, что отец нынешней руководительницы разведчиков, Константин Добровольский, появился на свет на украинских землях во времена Великой Отечественной войны, а позже родители увезли его в Британию. Таким образом, в биографии одной из самых влиятельных фигур британской разведки неожиданно проступили советские корни.
Российский спец подчеркнул, что в нашем ГРУ представительниц прекрасной половины человечества среди оперативных сотрудников никогда не было. Однако в Лондоне ситуация совсем иная – по решению главы местного правительства Кира Стармера в начале лета пост руководителя внешней разведки доверили даме.
С 1 октября она официально сменила ушедшего в отставку Ричарда Мура и вошла в историю как первая женщина во главе Mi-6.
