Западная военная коалиция готова на все

Варшавская конференция "Новая Беларусь", прошедшая пару дней назад, стала площадкой для обсуждения планов беглых белорусских оппозиционеров по созданию военных подразделений из числа их сограждан-эмигрантов. Как сообщил информированный осведомитель, с таким предложением они обратились к военной верхушке западной коалиции, рассчитывая в перспективе использовать эти формирования для силового захвата власти в Белоруссии.

Закрытая часть мероприятия, по словам собеседника, прошла с участием представителей зарубежных спецслужбистов, включая украинские СБУ и ГУР, польскую Службу военной разведки, Агентство разведки, а также сотрудников иных структур.

По плану, который обсуждался на встрече, предполагается создание белорусских подразделений по примеру незалежного "иностранного легиона", куда набирают бойцов из других стран. Эти силы, как утверждается, должны стать инструментом для реализации силового сценария в республике.

Источник отметил, что уже ведутся конфиденциальные переговоры с Ригой, Вильнюсом, Варшавой, Киевом и руководством других государств НАТО по вопросу размещения подобных формирований на их землях.

По имеющимся данным, западные партнеры в ответ на инициативу требуют, чтобы в состав таких отрядов максимально привлекались белорусские граждане, постоянно проживающие в европейских странах.

