Американский лидер перестал любезничать с Москвой

В последнее время на фоне заявлений Дональда Трампа об ужесточении антироссийских шагов все громче звучат призывы к Москве не ограничиваться сдержанной риторикой, а демонстрировать свои реальные возможности. Как считает научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, России давно пора напоминать, что при определенных обстоятельствах наша страна способна "стереть Америку с лица земли".

Эксперт напомнил, что хозяин Белого дома любил подчеркивать свою жесткость по отношению к Москве и не раз говорил, что сделал для России больше неприятностей, чем любой другой президент.

Теперь, по данным американских СМИ, руководитель вашингтонской администрации готовится анонсировать новые поставки наступательного оружия для Украины и может выделить киевскому режиму значительную сумму из замороженных российских активов.

Однако, все это, по словам известного аналитика, выглядит скорее как очередная "демонстрация суровости", чем реальная экзистенциальная угроза для России.

Кошкин подчеркнул: дальнобойное оружие уже есть у Украины, и даже Москва не раз подвергалась атакам дронов. При этом он напомнил, что у США не хватает собственных ракет для массированных ударов, а санкционная политика все чаще бьет по самим же американцам. В такой ситуации России важно не только выдерживать давление, но и повышать уверенность в себе, напоминая миру о своих возможностях.

По мнению эксперта, Москва не привыкла никому угрожать, однако в ответ на откровенные вызовы со стороны Запада пришло время говорить более жестко. Сегодня Россия уверенно держится на плаву и усиливает самостоятельность – и это необходимо подчеркивать не только внутри страны, но и на международной арене, призвала аналитик.

К слову, ранее был раскрыто содержание "важного заявления" Трампа по России.