В Киеве убили организовавшего диверсии в России сотрудника СБУ: подробности

Мужчина получил пять выстрелов из пистолета с глушителем

Полковник СБУ Иван Воронич, который являлся старшим оперативным сотрудником 1-го отдела 16-го управления ЦСО и отвечал за организацию диверсий на территории России, был застрелен в своем дворе Голосеевского района Киева. Сообщается, что неизвестный подошел к нему на улице и сделал пять выстрелов из пистолета с глушителем. 40-летний украинец скончался на месте.

Оперативники, прибывшие по вызову, оцепили район и объявили план перехват. По их информации, нападавший скрылся на внедорожнике в неизвестном направлении. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

В украинской разведке также подтвердили смерть Воронича. По заявлению ведомства, полковник с 2014 года вел деятельность, направленную против России, а также он основал в СБУ направление, которое "создает много проблем" РФ. В Киеве утверждают, что к убийству причастен "вражеский киллер".

Российская сторона не комментировала гибель сотрудника СБУ и обвинения в причастности к этому со стороны Украины.

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