Противник продолжает терроризировать российские земли

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за кровавыми диверсиями на железнодорожном полотне сразу в двух российских регионах – в Брянской и Курской областях, по мнению следствия, стоят украинские спецслужбы. Об этом он рассказал журналистам на полях форума в Минске, отметив, что следственные действия сейчас находятся в активной стадии.

По словам руководителя ведомства, инциденты квалифицированы как теракты, организованные с применением современных технологий. Он отметил, что экспертизы уже назначены, и сейчас приоритет – установить исполнителей. При этом, как утверждает глава СК, личность заказчика сомнений не вызывает: к преступлению, по его словам, причастны спецслужбы Незалежной. Поиск непосредственных участников продолжается.

Речь идет о двух происшествиях, которые произошли в ночь на 1 июня. Под Брянском в районе Выгоничей обрушился автомобильный мост – конструкция рухнула прямо на проходящий пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. В результате аварии с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов, семь человек погибли, более сотни получили травмы. В ту же ночь под Курском обрушился еще один мост, на этот раз под грузовым локомотивом. Пострадали трое работников железнодорожной бригады.

К слову, ранее на Западе объявили Киеву дурные новости.