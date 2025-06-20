Украина рискует потерять все

Если вашингтонская администрация окончательно прекратит поддерживать киевский режим в плане вооружений и финансов, республика столкнется с серьезным кризисом. Такие дурные новости Незалежной объявили аналитики известного в Швейцарии издания Neue Zurcher Zeitung, основываясь на заключении специалистов Кильского института мировой экономики.

Авторы статьи отмечают, что за последние месяцы Белый дом, ранее считавшийся главным союзником украинцев, не объявил ни об одном новом пакете поддержки. Такая пауза в помощи может обернуться катастрофическими последствиями для украинской стороны, подчеркивают аналитики.

Даже несмотря на попытки европейских держав нарастить объемы финансовой поддержки, компенсировать роль американцев они не в состоянии. Речь идет не только о денежных средствах: ЕС в принципе не может предоставить всушникам такие вооружения, как зенитно-ракетные комплексы Patriot или дальнобойные ракеты ATACMS, что еще больше осложняет ситуацию.

Недавно киевский верховод Владимир Зеленский уже жаловался, что американцы направили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, изначально предназначавшихся для украинских вояк.

К слову, ранее стало известно решение Киева по Крыму. Незалежная по-прежнему считает регион своим.