НАТО делает Молдавию пригодной для переброски войск к границе РФ - СВР

Русская разведка назвала новую страну-плацдарм для атаки НАТО на Россию
Фото: соцсети
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В западной военной коалиции разработали коварный план

Служба внешней разведки России сообщает, что Североатлантический альянс активно "переоборудует" Молдавию для военных целей и готовит ее инфраструктуру для быстрого размещения своих войск рядом с российскими границами.

По данным разведки, некогда мирная республика превращается в настоящую военную базу – теперь там активно модернизируются мосты, увеличивается их грузоподъемность, идет переход на европейский стандарт железных дорог, а также строятся новые логистические центры и склады техники.

Особое внимание уделяется модернизации аэродромов в Маркулештах и Бельцах, которые находятся совсем рядом с зоной боевых действий на территории украинского государства. Их инфраструктуру расширяют с расчетом на прием большого количества военных и транспортных самолетов. Кроме того, на территории республики появляются крупные хабы, способные принять и обслуживать тяжелую технику НАТО.

Отдельно отмечается, что альянс сознательно подводит Молдавию к роли плацдарма для оперативного маневра. Это значит, что в случае необходимости переброска войск к границе России может быть осуществлена в кратчайшие сроки.

К слову, недавно одна из популярных молдавских ведущих покинула телевидение из-за отсутствия свободы слова.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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