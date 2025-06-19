Ведущая Федорова покинула ТВ Молдавии из-за отсутствия свободы слова

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Телеведущая Юлия Федорова заявила о своем уходе с молдавского телеканала Exclusiv TV, объяснив это невозможностью продолжать работу в условиях, когда свобода слова в республике фактически подавлена. Об этом она сообщила в эфире популярного телепроекта "По фактам".
По словам знаменитости, современное телевидение в Молдавии стало пространством, где подавляются свободные мнения и игнорируются принципы здравого смысла:
"Это место удушья свободы слова!"
Она особенно подчеркнула, что профильные органы накладывают ограничения даже на иронию в эфире, лишая журналистов возможности свободно выражать свою позицию в ток-шоу и других форматах.
Ведущая считает, что работать честно и выполнять свой профессиональный долг в этих условиях невозможно. Она обвинила кишиневские власти в том, что те лишь формально декларируют приверженность европейским ценностям, тогда как на практике ставят жесточайшие рамки для независимой журналистики.
Журналистка отметила, что не готова мириться с такими ограничениями, и потому решила оставить работу на телевидении. Она добавила, что продолжит говорить правду, но уже на другой платформе, где ей не будут мешать.
К слову, ранее Москва объявила о жестком ответе на подлость Молдавии.
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