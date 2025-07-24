Немцы готовятся к радикальному шагу в украинском конфликте

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью изданию Zeit намекнул, что в ближайшее время у Украины будет возможность не только защищаться от атак с помощью иностранного оружия, но также они смогут бить по российским территориям.

"Украина также будет иметь средства влияния на российскую территорию", – заявил политик.

Глава немецкого МИД таким образом прокомментировал возможность передачи ВСУ дальнобойных ракет Taurus. До этого министр обороны Германии Писториус допускал, что Киев получит такое вооружение для нанесения ударов по российской территории, а Владимир Зеленский подтверждал, что стороны ведут по этому поводу переговоры.

При этом в Кремле отмечали, что после решения Запада снять ограничения на атаки по России считают законными целями предприятия, где производят дальнобойное снаряжение – в том числе на территории европейских стран.

Ранее Владимир Зеленский потребовал, чтобы европейские страны как можно скорее взяли ранее одобренный ЕК кредит на 150 млрд долларов, чтобы закупить на него военную помощь и передать ее Украине.