Дибров впервые объяснился за скандал с расстегнутой ширинкой

Шоумен попал в очень неприятную ситуацию

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые эмоционально прокомментировал скандал, который разгорелся после появления в Сети видео, где он выходит из машины с расстегнутой ширинкой в сопровождении незнакомой женщины. По словам журналиста, разразившийся скандал стал для него полной неожиданностью, а масштаб реакции в обществе он назвал необъяснимым и чрезмерным.

Ролик стремительно разошелся по интернету, пикантный вид знаменитости вызвал бурный интерес у публики. Однако сам Дибров не видит ничего такого в том, что он разгуливал по улице с детородным органом наружу. Шоумен уверен, что любой человек хотя бы раз в жизни оказывался в неловкой ситуации из-за одежды. При этом он отдельно подчеркнул, что лишь помогал девушке выбраться из машины и передал ей сумку, и никакого контакта у него с ней не было.

Телеведущий рассказал и о том, что вся история сопровождалась попыткой шантажа: ему предложили заплатить за то, чтобы запись не публиковали. После отказа ролик и оказался в открытом доступе.

Дибров назвал шантажистов настоящими преступниками и подчеркнул, что общественное возмущение должны вызывать их действия, а не его расстегнутая ширинка.

К слову, ранее стало известно, какое наказание грозит звезде за нашумевший ролик.