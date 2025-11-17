Дибров впервые объяснился за скандал с расстегнутой ширинкой

Дибров впервые объяснился за пикантный скандал с расстегнутой ширинкой
Дмитрий Дибров. Фото: соцсети
Шоумен попал в очень неприятную ситуацию

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые эмоционально прокомментировал скандал, который разгорелся после появления в Сети видео, где он выходит из машины с расстегнутой ширинкой в сопровождении незнакомой женщины. По словам журналиста, разразившийся скандал стал для него полной неожиданностью, а масштаб реакции в обществе он назвал необъяснимым и чрезмерным.

Ролик стремительно разошелся по интернету, пикантный вид знаменитости вызвал бурный интерес у публики. Однако сам Дибров не видит ничего такого в том, что он разгуливал по улице с детородным органом наружу. Шоумен уверен, что любой человек хотя бы раз в жизни оказывался в неловкой ситуации из-за одежды. При этом он отдельно подчеркнул, что лишь помогал девушке выбраться из машины и передал ей сумку, и никакого контакта у него с ней не было.

Телеведущий рассказал и о том, что вся история сопровождалась попыткой шантажа: ему предложили заплатить за то, чтобы запись не публиковали. После отказа ролик и оказался в открытом доступе.

Дибров назвал шантажистов настоящими преступниками и подчеркнул, что общественное возмущение должны вызывать их действия, а не его расстегнутая ширинка.

К слову, ранее стало известно, какое наказание грозит звезде за нашумевший ролик.

Источник: Платформа Twitch ✓ Надежный источник
По теме

Удар возмездия Армии России заставил Киев заговорить

Энергетическая система Незалежной сильно пострадала

Назначен на субботу: украинские нацисты пришли в ужас от нового "майдана"

В Незалежной может разразиться бунт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей