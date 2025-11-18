Соседов предрек Диброву огромный успех на ТВ после "голого выхода"

Медийщикам на руку черный пиар в истории с телеведущим, уверен критик

Скандальный "голый" выход Дмитрия Диброва до сих пор приковывает внимание публики. Шоумен, услышав о предложениях убрать его из телевизора, покинул Россию. А вот Сергей Соседов уверен: этот случай прибавит Диброву популярности.

Музыкальный критик сомневается, что в отношении Дмитрия в принципе последуют какие-либо санкции. Едва ли он потеряет в публичности после такой громкой истории.

Напротив, уверен Сергей: озлобленная аудитория привлечет еще большее внимание к его фигуре, и Дмитрия в скором времени позовут в какую-нибудь программу. А для телевидения любая громкая история – предмет выгоды, из которой можно извлечь новые просмотры, даже если скандал состоит из "помоев".

"Это же обсуждение. Просмотры – это рейтинги, а рейтинги – это реклама", – пояснил журналист.

Соседов не сомневается: в скором времени Дибров появится во многих значимых передачах социальной направленности. Так что двери ему никто не закроет.

На защиту Диброва вступился ранее Оскар Кучера, обругавший авторов того самого видеоролика, на котором разведенный шоумен выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой и торчащим из нее половым органом, держа спутницу за руку.