Диброва оценила "голые кадры" с участием похожего на Дмитрия мужчины

Скандальный ролик с мужчиной, подозрительно похожего на Дмитрия Диброва, облетел все соцсети: на нем предполагаемый виновник торжества выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой, из которой торчит мужское достоинство. Поклонники попросили прокомментировать ситуацию у Полины Дибровой.
На том самом ролике мужчина стоит, дожидаясь спутницу – она выпархивает из минивэна вслед за ним. По слухам, Дибров появился с неизвестной на вечеринке для взрослых.
Полина, экс-супруга Дмитрия, сообщила, что узнала обо всем из Сети. Прежде она никогда не могла такого предположить такого поворота событий. Поэтому затрудняется что-либо комментировать.
"Но каждый человек волен выбирать и жить так, как он хочет", – высказалась Диброва.
Экс-жена ведущего призналась, что находится в стадии "принятия", и просит поклонников перестать обсуждать эту тему. Тем более, что те самые кадры успели рассмотреть "со всех сторон".
А юрист Иван Соловьев ранее сообщал, что дело может принять серьезный оборот и дойти до уголовной ответственности – если на ролике признают Диброва, его действия в лучшем случае попадут под мелкое хулиганство. А вот если свидетелями сцены стали несовершеннолетние, речь будет идти уже о ст. 135 УК РФ – "развратных действиях" – с санкцией в виде лишения свободы.
