Слава ошарашила поклонников признанием о биполярном расстройстве

Звезда заявила, что тащит на себе всю семью

Исполнительница Слава ошарашила публику признанием о биполярном расстройстве: как призналась сама звезда, эффект был накопительным. Нервы не выдержали в один момент, и певица начала срываться и периодически рыдать от неподъемного морального груза на плечах.

Впрочем, уверяет Слава, физика "выдержит", а сама она сильнее всех, вместе взятых. Впереди певицу ждет медикаментозная терапия.

Артистке настоятельно рекомендуют поберечь себя и меньше нагружаться. Впереди ее ждет тур с новой программой, который растянется на два года. Для облегчения финансового бремени артистка решила продать две московские квартиры.

У Сланевской достаточно большая семья, в которую приносит деньги лишь она. А ведь организму нужен период для восстановления. От продажи недвижимости звезда и надеется выручить деньги, которые в этот момент как раз придутся кстати.

В медиа экс-возлюбленным Славы называют олигарха Анатолия Данилицкого. Певица заявляет, что тот не оказал поддержки, когда она была так нужна. Как выяснилось, у предпринимателя были иные приоритеты.

"Он видел, как мне тяжело. Проходила операции, работала глухая несколько лет. У него всегда кто-то был", – откровенничает Слава.

Впрочем, Сланевская в долгу не осталась – узнав, что за пару десятков лет совместной жизни у Анатолия завелось любовниц в каждом городе, начала мстить. О чем, правда, сейчас жалеет.