Слава ошарашила поклонников признанием о биполярном расстройстве

Слава ошарашила поклонников признанием о биполярном расстройстве
Фото: соцсети
Звезда заявила, что тащит на себе всю семью

Исполнительница Слава ошарашила публику признанием о биполярном расстройстве: как призналась сама звезда, эффект был накопительным. Нервы не выдержали в один момент, и певица начала срываться и периодически рыдать от неподъемного морального груза на плечах.

Впрочем, уверяет Слава, физика "выдержит", а сама она сильнее всех, вместе взятых. Впереди певицу ждет медикаментозная терапия.

Артистке настоятельно рекомендуют поберечь себя и меньше нагружаться. Впереди ее ждет тур с новой программой, который растянется на два года. Для облегчения финансового бремени артистка решила продать две московские квартиры.

У Сланевской достаточно большая семья, в которую приносит деньги лишь она. А ведь организму нужен период для восстановления. От продажи недвижимости звезда и надеется выручить деньги, которые в этот момент как раз придутся кстати.

В медиа экс-возлюбленным Славы называют олигарха Анатолия Данилицкого. Певица заявляет, что тот не оказал поддержки, когда она была так нужна. Как выяснилось, у предпринимателя были иные приоритеты.

"Он видел, как мне тяжело. Проходила операции, работала глухая несколько лет. У него всегда кто-то был", – откровенничает Слава.

Впрочем, Сланевская в долгу не осталась – узнав, что за пару десятков лет совместной жизни у Анатолия завелось любовниц в каждом городе, начала мстить. О чем, правда, сейчас жалеет.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

"Закупает замки": куда переедет Зеленский – раскрыт план побега

После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

На Западе открыто обвинили Зеленского в ударах по инфраструктуре НАТО

Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей