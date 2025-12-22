Как украсить окна к Новому году: четыре интересные идеи

Главный праздник года совсем близко

Новый год начинается с настроения, а оно рождается задолго до праздничного застолья – в деталях интерьера. Окна в этом смысле играют особую роль. Вот четыре идеи, которые помогут сделать окна по-настоящему новогодними.

Световые композиции

Тонкие гирлянды с теплым светом можно выложить по периметру окна, пустить волнами по стеклу или собрать в виде звезд и елочек. Такой декор создает ощущение сказки.

Зимние рисунки

Снежинки, узоры, домики и силуэты оленей можно нарисовать на окне специальными маркерами или обычной зубной пастой. Это простой способ добавить волшебства и при этом все можно быстро убрать после праздников.

Текстиль

Легкие занавески с новогодним принтом, ленты, банты или подвесные украшения на карнизе мгновенно меняют атмосферу комнаты. Особенно эффектно смотрятся элементы в красно-белой или золотой гамме.

Подоконник

Эту зону можно использовать как сцену. Свечи, мини-елочки, фигурки, фонарики и шишки создают целую праздничную историю, которая добавит квартире волшебства.