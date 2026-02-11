Ани Лорак может заработать за свой сольный концерт от 55 млн рублей

Цены на билеты стартуют от 5 тыс. рублей

Ани Лорак может заработать за свой сольный концерт свыше 55 млн рублей: он состоится в марте 2026 года. Шоу, отмечает "Звездач", обещает стать одним из самых кассовых весной.

Цены на билеты, обращают внимание журналисты, полностью соответствуют статусу Лорак: минимум чем за 5 тысяч рублей место себе не купить. Наиболее дорогостоящие билеты доходят до 55 тысяч.

Ныне исполнительница проходит со своим супругом, возлюбленным Исааком Виджраку этап ремонта – его Лорак называет большим испытанием для пар. Они находятся в процессе реконструкции. В итоге все равно победит любовь, говорит счастливая певица.

Кстати, супруг уговаривает жену купить ему виллу в Испании – инструктор по йоге пожаловался, что устал от холодов и хочет поближе к теплу и морю, где может медитировать и делать амулеты. А сама Ани смогла бы туда наведываться в выходные.