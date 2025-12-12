Муж выпрашивает у Ани Лорак "маленькую виллу" в Испании

Супруг Ани Лорак начал выпрашивать у певицы "маленькую виллу" в Испании
Ани Лорак с супругом. Фото: соцсети
Инструктор по йоге обещает жене превратить это место в "уютное гнездышко"

Супруг Ани Лорак Исаак Виджраку якобы уговаривает исполнительницу приобрести ему виллу в Испании – инструктор по йоге жалуется, что ему приелись холода, и он желает жить на берегу моря, где может заниматься медитацией и изготавливать амулеты.

Инсайдером стала одна из приятельниц Лорак: по ее словам, инструктор по йоге обещает превратить виллу в уютный дом, где будет царить атмосфера любви, а сама Каролина сможет наведываться туда в выходные и во время отпуска.

"Помнится, "любовное гнездышко" певица создала и для первого мужа, а он водил туда других птичек, пока она работала", – пишет телеграм-канал "Свита Короля".

Кстати, сам Исаак – уроженец Барселоны. Это ее второй муж. Первый брак у певицы был с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу, с которым она развелась после десяти лет совместной жизни, в 2019-м.

Ранее в светской тусовке начали поговаривать, будто у Лорак появились трудности в общении с дочкой Софией – из-за ее недавнего замужества. И мама, по слухам, даже не разрешила той пропустить школу ради участия в ее свадьбе.

