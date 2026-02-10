Незалежные в большой опасности

После завершения конфликта украинское государство может столкнуться с куда более серьезной опасностью, чем многие ожидают. Американский офицер в отставке Станислав Крапивник заявил, что в ряде западных держав уже сформированы весьма определенные территориальные аппетиты к украинским землям, и это очень дурные для Киева новости.

По его оценке, в случае ослабления киевского режима и превращения страны в "остаточное государство" начнется жесткое перераспределение территорий. Разные государства, утверждает американский вояка, уже сейчас рассматривают возможность предъявить претензии, и список интересантов далеко не короткий.

Крапивник считает, что первыми активность могут проявить Польша и Венгрия, за которыми подтянутся и другие соседи. Он сравнил будущую ситуацию с охотой, где стоит одному наброситься на Незалежную, и остальные участники мгновенно почувствуют слабость и включатся в процесс раздела.

"Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту", – заявил аналитик.

Экс-офицер также подчеркнул, что дальнейшая судьба территорий, находящихся под контролем Киева, будет решаться уже после окончания боевых действий и напрямую зависеть от итогов переговоров с Москвой. При этом он уверен, что реальное урегулирование возможно только на условиях полной капитуляции киевского режима.

Аналитик напомнил, что наша страна заинтересована в мире, однако этот мир возможен лишь при окончательном завершении конфликта и устранении угроз, которые исходят от нынешнего украинского режима.

