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Анфиса Чехова выставила напоказ голую грудь

Анфиса Чехова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая порадовала мужчин выдающимися прелестями

Анфиса Чехова уехала отдыхать на Мальдивы и, раскрепостившись, выложила в Instagram фото, на котором полностью оголила грудь, едва сумев ее прикрыть руками.

Бюст Чеховой даже в обычной одежде без декольте не дает покоя мужчинам. Видимо, Анфиса решила, что настала пора порадовать своих подписчиков и продемонстрировать выдающиеся прелести.

Пикантный кадр только раззадорил поклонников, которые потребовали показать больше. "Ох, ну уберите уже ручки, дайте полюбоваться красотой!👍", "Дааа! Есть на что посмотреть!", "Такую красоту, грешно закрывать 😅Фото огонь 🔥", "шляпка явно лишняя😋", "Красивую грудь прикрывать,– кощунство!!!", "Ручки не по размеру )".

Нашлись и те, кого смутил откровенный вид Анфисы. "Вы шикарны но первое фото для меня шок... остальные стильные... понятно это ваше тело и ваша жизнь.", "Вся натуральная?", "да,теперь групповое фото с Волочковой ждем!!!!🤣".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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