Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Малышева вывернула отравленного Алибасова наизнанку

Малышева вывернула отравленного Алибасова наизнанку
Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая раскрыла подробности лечения продюсера

Елена Малышева решила рассказать зрителям программы "Жить здорово!" о всех деталях произошедшего с Бари Алибасовым. Перед тем, как вывернуть наизнанку всю историю продюсера, она получила его разрешение. Ведь обнародовать данные без согласия противозаконно.

В студию Малышева пригласила врачей, которые спасали жизнь Алибасова после отравления жидкостью для прочистки труб. Медик подтвердил, что мужчина действительно получил ожог и был абсолютно трезв при поступлении.

В студии была показана запись эндоскопического исследования пищевода продюсера. На ней заметны красные и черные фрагменты слизистой – это признаки ожогов пищевода 3 и 4 степени. После Малышева провела эксперимент, налив на модель пищевода бытовую химию. 

"Спустя почти две недели пищевод оказался почти здоровым. "Розовая красивая слизистая",

– прокомментировала ролик Малышева.

Чтобы избежать токсического шока, Бари Алибасову вводили огромное количество жидкости, – пишет Lenta.ru.

Алибасов попал в больницу в начале июня 2019 года. Тогда он по ошибке выпил средство для чистки труб вместо сока. Сын Бари Алибасова смог нажиться на страданиях популярного родственника. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей