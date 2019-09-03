Малышева вывернула отравленного Алибасова наизнанку

Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Елена Малышева решила рассказать зрителям программы "Жить здорово!" о всех деталях произошедшего с Бари Алибасовым. Перед тем, как вывернуть наизнанку всю историю продюсера, она получила его разрешение. Ведь обнародовать данные без согласия противозаконно.
В студию Малышева пригласила врачей, которые спасали жизнь Алибасова после отравления жидкостью для прочистки труб. Медик подтвердил, что мужчина действительно получил ожог и был абсолютно трезв при поступлении.
В студии была показана запись эндоскопического исследования пищевода продюсера. На ней заметны красные и черные фрагменты слизистой – это признаки ожогов пищевода 3 и 4 степени. После Малышева провела эксперимент, налив на модель пищевода бытовую химию.
"Спустя почти две недели пищевод оказался почти здоровым. "Розовая красивая слизистая",
– прокомментировала ролик Малышева.
Чтобы избежать токсического шока, Бари Алибасову вводили огромное количество жидкости, – пишет Lenta.ru.
Алибасов попал в больницу в начале июня 2019 года. Тогда он по ошибке выпил средство для чистки труб вместо сока. Сын Бари Алибасова смог нажиться на страданиях популярного родственника.
Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии
Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной