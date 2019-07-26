Грозит операция: состояние Алибасова ухудшилось

Продюсер до сих пор страдает из-за отравления

Представитель Бари Алибасова сообщил, что его состояние ухудшилось, и ему может понадобиться еще одна операция. Здоровью артиста угрожает сужение пищевода, из-за которого он может принимать пищу только в жидком виде.

Проблемой для продюсера "На-На" является даже прием обычных таблеток. Лекарства приходится дробить на несколько частей, чтобы они не застревали.

"Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см. <…> Бари Каримович сильно похудел. <…> Вопрос об операции на пищеводе остается открытым",

– цитирует директора артиста Rambler News Service.

Напомним, Алибасов попал в больницу в начале июня, когда по ошибке выпил средство для прочистки труб. У него был диагностирован сильный ожог органов пищеварения. Произошедшее стало поводом для бурных обсуждений, артиста обвиняли в использовании старых трюков, а сын Алибасова и вовсе рассказал, что заработал на его отравлении круглую сумму

