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Грозит операция: состояние Алибасова ухудшилось

Бари Алибасов. Фото: www.globallookpress.com
Продюсер до сих пор страдает из-за отравления

Представитель Бари Алибасова сообщил, что его состояние ухудшилось, и ему может понадобиться еще одна операция. Здоровью артиста угрожает сужение пищевода, из-за которого он может принимать пищу только в жидком виде.

Проблемой для продюсера "На-На" является даже прием обычных таблеток. Лекарства приходится дробить на несколько частей, чтобы они не застревали.

"Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см. <…> Бари Каримович сильно похудел. <…> Вопрос об операции на пищеводе остается открытым",

цитирует директора артиста Rambler News Service.

Напомним, Алибасов попал в больницу в начале июня, когда по ошибке выпил средство для прочистки труб. У него был диагностирован сильный ожог органов пищеварения. Произошедшее стало поводом для бурных обсуждений, артиста обвиняли в использовании старых трюков, а сын Алибасова и вовсе рассказал, что заработал на его отравлении круглую сумму 

Дарья ПЕТРОВА
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