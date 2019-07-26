Грозит операция: состояние Алибасова ухудшилось

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Представитель Бари Алибасова сообщил, что его состояние ухудшилось, и ему может понадобиться еще одна операция. Здоровью артиста угрожает сужение пищевода, из-за которого он может принимать пищу только в жидком виде.
Проблемой для продюсера "На-На" является даже прием обычных таблеток. Лекарства приходится дробить на несколько частей, чтобы они не застревали.
"Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см. <…> Бари Каримович сильно похудел. <…> Вопрос об операции на пищеводе остается открытым",
– цитирует директора артиста Rambler News Service.
Напомним, Алибасов попал в больницу в начале июня, когда
по ошибке выпил средство для прочистки труб. У него был диагностирован сильный
ожог органов пищеварения. Произошедшее стало поводом для бурных обсуждений,
артиста обвиняли в использовании старых трюков, а сын Алибасова и вовсе
рассказал, что заработал на его отравлении круглую сумму
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