Врачи бьют тревогу: Чуриковой стало хуже

Стали известны подробности о здоровье актрисы

Инна Чурикова попала в НИИ имени Склифосовского после того, как она упала со сцены. В СМИ появилась информация, что жизни женщины ничего не угрожает, ведь у нее диагностированы только ушибы.

Сейчас врачи медучреждения забили тревогу, они сообщают, что Чурикова находится в тяжелом состоянии, а температура ее тела снижается.

"Состояние тяжелое, она лежит в отделении острых эндотоксикозов. Температура вчера вечером была 36,2, утром – 36,1",

– сообщил специалист института "Интерфаксу".

Напомним, актриса неожиданно упала со сцены прямо во время спектакля. Возможно, 75-летняя Чурикова оступилась из-за выключенного света. На помощь рухнувшей женщине поспешили зрители, но подняться она уже не смогла. Сначала Инну Чурикову на руках унесли за кулисы, а после увезли на скорой.