Выносили на руках: Чурикову увезли в реанимацию прямо со спектакля

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Актриса сломала ребра в результате несчастного случая.
Неприятность произошла в театре "Русская песня". Инна Чурикова неожиданно упала со сцены во время спектакля. 75-летняя артистка оступилась из-за темноты в зале. На помощь Чуриковой бросились зрители. Они помогли звезде подняться, однако самостоятельно она идти не смогла – за кулисы ее уносили на руках, пишет "РИА Новости".
"Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала, – отметил актер. – Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо",
– рассказал ТАСС коллега Чуриковой Александр Михайлов.
Сейчас Чурикова находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского, утверждает источник "360". По его словам, актриса сломала ребра.
Муж Чуриковой кинорежиссер Глеб Панфилов и сын Иван уже навестили ее, однако с журналистами общаться не стали, отмечает "Пятый канал".
"Я ничего не знаю, я приехал узнать", – заявил супруг звезды.
Как стало известно ТАСС, Чурикова – в тяжелом состоянии. Об этом агентству сообщили в справочной службе больницы.
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