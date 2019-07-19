Выносили на руках: Чурикову увезли в реанимацию прямо со спектакля

Народная артистка СССР в тяжелом состоянии

Актриса сломала ребра в результате несчастного случая.

Неприятность произошла в театре "Русская песня". Инна Чурикова неожиданно упала со сцены во время спектакля. 75-летняя артистка оступилась из-за темноты в зале. На помощь Чуриковой бросились зрители. Они помогли звезде подняться, однако самостоятельно она идти не смогла – за кулисы ее уносили на руках, пишет "РИА Новости".

"Инна Михайловна споткнулась на сцене и упала, – отметил актер. – Мы сумели закончить спектакль. Дай бог, чтобы у Инны Михайловны ребра были целы, надеюсь, у нее все будет хорошо",

– рассказал ТАСС коллега Чуриковой Александр Михайлов.

Сейчас Чурикова находится в хирургической реанимации НИИ имени Склифосовского, утверждает источник "360". По его словам, актриса сломала ребра.

Муж Чуриковой кинорежиссер Глеб Панфилов и сын Иван уже навестили ее, однако с журналистами общаться не стали, отмечает "Пятый канал".

"Я ничего не знаю, я приехал узнать", – заявил супруг звезды.

Как стало известно ТАСС, Чурикова – в тяжелом состоянии. Об этом агентству сообщили в справочной службе больницы.