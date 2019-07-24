Скончался молодой российский боксер

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Спортсмен из Череповца ушел из жизни 22 июля в возрасте 36 лет, – об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса РФ.
Причина смерти Артема Игнатьева пока не раскрывается. Церемония прощания с ним пройдет 25 июля в траурном зале госпиталя ФСБ, а затем состоятся похороны.
Как пишет сайт телеканала "360", мужчина выступал в легчайшем весе, а в 2000 году стал чемпионом России среди юниоров. Позже он стал Мастером спорта международного класса. Мужчина – первый боксер области, получивший такое звание.
Артем Игнатьев стал не единственным боксером, ушедшим из жизни в последнее время. Вчера "Утро" сообщило о смерти Максима Дадашева после поединка.
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