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Российский боксер умер после поединка

Максим Дадашев. Фото: Marcel Thomas/Zuma/TASS
Максим Дадашев так и не пришел в себя

Спортсмену было 28 лет. Трагическую новость сообщила команда спортсмена.

Дадашева увезли в больницу 20 июля после боя с  пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Медики сообщили, что из-за полученных травм у боксера развился отек мозга. Спортсмена прооперировали – удалили часть черепа. Как стало известно, Максима ввели в кому. К сожалению, спасти его врачам не удалось. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". Дадашев скончался в США. У него не выдержало сердце, сказал ТАСС один из членов его команды.

Как сообщалось ранее, бой на 11 раунде остановили из-за опасений за здоровье Дадашева. В раздевалку его уже несли на носилках.

Расследованием обстоятельств смерти спортсмена займется Федерация бокса РФ. Об этом информагентству заявилгенеральный секретарь организации Умар Кремлев. Он также отметил, что семью боксера будут поддерживать, пообещав пожизненные выплаты от федерации его родным.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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