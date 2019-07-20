Российский боксер после боя попал в больницу

Спортсмен находится в тяжелом состоянии

Российский боксер Максим Дадашев угодил в больницу после проигранного боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

В 11 раунде команда нашего спортсмена попросила судью остановить бой из-за проблем со здоровьем у Дадашева. В раздевалке ему стало плохо, и он потерял сознание. Боксера немедленно отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелый отек мозга.

"Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа",

– цитирует представителя российской команды ТАСС.

Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение.