Российский боксер после боя попал в больницу

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Российский боксер Максим Дадашев угодил в больницу после проигранного боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
В 11 раунде команда нашего спортсмена попросила судью остановить бой из-за проблем со здоровьем у Дадашева. В раздевалке ему стало плохо, и он потерял сознание. Боксера немедленно отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелый отек мозга.
"Врачи в настоящий момент оперируют Дадашева. Проводят трепанацию черепа",
– цитирует представителя российской команды ТАСС.
Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение.
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