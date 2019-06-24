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"Это чудовищно": дочь Аршавина пострадала из-за отца

Фото: www.globallookpress.com
Девочку отказываются принять в детский сад

Дочка Андрея Аршавина от супруги Алисы не может пойти ни в одно дошкольное учреждение. Всему виной отсутствие прописки – футболист отказывает родной дочери в постоянной регистрации.

Пока еще официальная супруга спортсмена просила его прописать дочь в одной из его квартир в Санкт-Петербурге, так как сама она этого сделать не может – в ее недвижимости уже проживают несколько человек, но футболист никак не реагировал на страдания дочери Есении. 

"Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Более того, г-н Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов",

прокомментировал ситуацию Super адвокат девушки.

Все эти детали всплывают во время бракоразводного процесса, который начался еще зимой. Сначала Алиса Казьмина надеялась на примирение и попросила у суда время, чтобы поговорить с супругом. Аршавин на связь с ребенком и его матерью не вышел и отказался платить запрашиваемые алименты – 350 тысяч в месяц. Задолженность спортсмена повлекла за собой последствия – он не может выехать заграницу.

Сейчас спортсмен выплачивает алименты только 3 своим старшем детям от Юлии Барановской, которая сильно преобразилась после расставания с Андреем Аршавиным.

Дарья ПЕТРОВА
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