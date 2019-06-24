"Это чудовищно": дочь Аршавина пострадала из-за отца

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Дочка Андрея Аршавина от супруги Алисы не может пойти ни в
одно дошкольное учреждение. Всему виной отсутствие прописки – футболист отказывает
родной дочери в постоянной регистрации.
Пока еще официальная супруга спортсмена просила его прописать дочь в одной из его квартир в Санкт-Петербурге, так как сама она этого сделать не может – в ее недвижимости уже проживают несколько человек, но футболист никак не реагировал на страдания дочери Есении.
"Девочку из-за отсутствия прописки не берут в сад, это чудовищно. Более того, г-н Аршавин очень умело прячет свои доходы, видимо, чтобы избежать больших алиментов",
– прокомментировал ситуацию Super адвокат девушки.
Все эти детали всплывают во время бракоразводного процесса, который начался еще зимой. Сначала Алиса Казьмина надеялась на примирение и попросила у суда время, чтобы поговорить с супругом. Аршавин на связь с ребенком и его матерью не вышел и отказался платить запрашиваемые алименты – 350 тысяч в месяц. Задолженность спортсмена повлекла за собой последствия – он не может выехать заграницу.
Сейчас спортсмен выплачивает алименты только 3 своим старшем детям от Юлии Барановской, которая сильно преобразилась после расставания с Андреем Аршавиным.
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