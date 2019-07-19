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"Люди были в шоке": раскрыты подробности ЧП с Чуриковой

Инна Чурикова. Фото: www.globallookpress.com
В театре не сразу отреагировали на случившееся

Зрительница, сидевшая в первом ряду и своими глазами видевшая, как Инна Чурикова оступилась и упала со сцены, рассказала о том, что случилось на спектакле.

"Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ и она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол. Зрители подскочили со своих мест и подняли ее", - 

приводит телеканал "Звезда" рассказ очевидицы по имени Анна.

Девушка добавила, что все случилось очень быстро, зрители бросились к Чуриковой и на руках унесли за кулисы. По словам Анны, ее неприятно поразило то, что работники театра никак не отреагировали на случившееся. Первую помощь Инне Михайловне оказала женщина-врач, сидевшая в зале. Затем приехала скорая, и артистку увезли.

"Стали покидать зал... было у всех смятение и непонятные чувства... Постановка была великолепна, и такое завершение. Люди были в шоке от увиденного," - 

подчеркнула Анна. 

СМИ сообщили 19 июля, что народную артистку СССР увезли из театра "Русская песня" в НИИ им. Склифосовского из-за падения со сцены. Позже стало известно, что у актрисы сломаны ребра.

Валентина МАЙОРОВА
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